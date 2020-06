Gerlen rebate Antônia Sales e nega ter rido das vítimas da Covid-19: “sou alegre”

O líder do governo na Assembleia Legislativa do Acre, deputado Gerlen Diniz (Progressistas), afirmou nesta terça-feira (10) que seu sorriso interpretado como deboche pela deputada Antônia Sales (MDB) foi uma falta de interpretação por parte da parlamentar.

“Não ouvi o discurso da deputada. Revi o vídeo depois e digo que sempre tratei a deputada com respeito. O fato de estar rindo na tela é porque sou pessoa alegre”, disse ele, que no momento em que Sales falava ele não estava atento porque conversava com assessores.

Diniz rechaçou estar debochando das vítimas do novo coronavírus. Antônia Sales disse na sessão de terça-feira (9) que Gerlen Diniz parecia um pinguim que não parava de rir enquanto ela discursava acerca da pandemia.