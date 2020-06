Ex-secretário que assinou contrato milionário com genro de Bestene é nomeado na SEE

Até hoje, o governo acreano não explicou o motivo da exoneração do ex-secretário adjunto Márcio Mourão. Homem forte e de confiança do secretário Mauro Sérgio da Cruz, Mourão era quem assinava todos os contratos da Secretaria Estadual de Educação (SEE). Inclusive, foi quem assinou a polêmica adesão à ata de registro de preços que beneficiou a empresa, onde, um genro do deputado estadual José Bestene (Progressistas) é sócio com quase 12 milhões de reais na aquisição de computadores.

Márcio Mourão também foi ouvido pela polícia por conta da Operação Mitocôndrias, que investiga o desvio de recursos públicos destinados a merenda escolar. Segundo o próprio Mourão declarou à imprensa, seu depoimento foi requisitado na condição de testemunha.

Nesta quarta-feira, 10, Márcio Mourão, que é professor do quadro efetivo da educação, voltou a mostrar que continua com prestígio junto à SEE.

No Diário Oficial, foi nomeado pelo secretário estadual de educação, Mauro Sérgio, para chefiar o mais importante setor administrativo da SEE. A partir de agora, Mourão é o chefe do Departamento de Planejamento, Orçamento, Convênios e Estatística da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes.