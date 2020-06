Dupla em motocicleta passa atirando e fere adolescente com um tiro, no Belo Jardim

Mais uma tentativa de homicídio foi registrado na capital. O adolescente D.S.C., de 15 anos, foi ferido com um tiro em via pública na noite desta quarta-feira (10). O crime aconteceu no Ramal São José, Belo Jardim I, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações de familiares, o adolescente estava na rua conversando com os amigos, quando dois homens não identificados, supostos membros de uma facção, passaram em uma motocicleta atirando. A vítima foi ferida com um tiro no punho e, mesmo ferido, ainda conseguiu correr e fugir dos criminosos.

A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e conduziu o adolescente ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

O caso será investigado pelos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

A polícia acredita não soube informar a motivação do crime.