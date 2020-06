Doutora Juliana não gostou de ver a lei que reabre os templos religiosos sendo criticada

A deputada Doutora Juliana (Republicanos) disse nesta quarta-feira (10) que a aprovação do projeto de lei que torna templos religiosos atividade essencial em tempos de calamidade pública trouxe críticas infundadas à medida e seus protagonistas.

O PL permite as igrejas funcionarem com 30% de sua capacidade. A medida é polêmica porque contraria o decreto de isolamento social.

“O que vemos é um bombardeio aos pastores. Ninguém se manifesta quando se fala de abertura A, B ou C. Quando se trata de uma atividade ficam falando sem saber o quê”, condenou ela.

“Acredito que será pela fé que vamos vencer esse mal”, disse, alertando que é Deus quem ilumina os cientistas que estão em busca de solução para a Covid-19.

Ela criticou a visão que muitas pessoas tem dos evangélicos. “Trago meu repúdio àqueles que se manifestaram de forma tão brutal”, disse.

Aprovado pela Aleac, o PL encontra-se com o Governo do Estado para sanção do governador Gladson Cameli.