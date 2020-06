Alysson Bestene confirma nova data de inauguração do hospital de campanha do Into

O hospital de campanha do Into, em Rio Branco, será inaugurado dia 15 de junho. No dia seguinte, começa a funcionar oficialmente com 100 leitos de enfermaria para tratamento da Covid-19.

Devido ao aperfeiçoamento da unidade, o governo adiou a inauguração, prevista para esta quarta-feira, 10 de junho.

“Nós triplicamos a capacidade de terapia intensiva”, disse Alysson Bestene, incluindo 50 leitos de UTI no Into, que se soma à outras unidades de tratamento intensivo contra o novo coronavírus.

Bestene vê que a flexibilização da economia é analisada diariamente. Segundo ele, tem de ser feita de forma responsável e gradual. “Quando há aumento de pessoas circulando também aumenta o número de casos”, disse o secretário de Saúde.

(TVAC)