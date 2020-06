Acre tem 14 novas mortes por Covid-19 e total de infectados alcança 8.746 pessoas

O número de mortes nas últimas 24 horas vítima de Covid-19 voltou a crescer. Segundo boletim da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) mais 14 óbitos estão confirmados. O total de vítimas fatais em todo o Acre desde o início da pandemia chegou a 237 pessoas.

Dos 14 novos registros de óbitos, dez são de pessoas do sexo masculino e quatro do sexo feminino. Três são de municípios do interior do estado: um de Capixaba, um de Epitaciolândia e outro de Sena Madureira. Os demais são da capital, Rio Branco.

Já o número de novos casos novos subiu para 8.746 pessoas, já que a Sesacre registrou 289 novos diagnósticos.