Técnica de enfermagem morre de Covid-19 na UTI do Pronto Socorro

A Covid-19 fez mais uma vítima na manhã desta terça-feira, 9, se trata da técnica de enfermagem, Mirian Montefusco, que morreu na UTI do Pronto Socorro de Rio Branco (Huerb).

Ela trabalhou na unidade por mais de 20 anos. Mirian estava internada há pelo menos 30 dias com Covid-19. É a segunda morte de um servidor da Saúde do Acre em decorrência do vírus em apenas 72 horas. No sábado, 06, o também técnico em enfermagem Cláudio Araújo foi a óbito vítima do vírus.

O enfermeiro Adailton Cruz, usou o seu Facebook nesta terça-feira, 09, para lamentar a morte da colega. Ele contou que Miriam tinha uma vida dedicada ao próximo.

“Uma profissional que deixou seu registro de compromisso e amor ao próximo. Mais uma guerreira que esse vírus imundo leva, sangramos mais essa perda, um sofrimento que parece não ter fim.Descanse em paz minha amiga Mirian!!”, afirmou