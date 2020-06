Polícia elucida crime e prende acusados de matar jovem durante assalto, no Santa Maria

A Polícia Civil por meio dos investigadores da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões da Polícia Civil (DCORE), apreenderam no final da tarde desta segunda-feira (8), um adolescente de 16 anos, e elucidou o crime de latrocínio do eletricista Edmundo Silva Melo, de 21 anos, morto com um tiro no pescoço no dia 30 de maio, durante um assalto ocorrido no km 12 da rodovia AC-40, em frente de uma distribuidora, no bairro Santa Maria, em Rio Branco.

Com as imagens das câmeras de monitoramento que registraram o exato momento em que Edmundo foi rendido e atingido por um disparo de arma de fogo no pescoço, a Polícia Civil conseguiu identificar os autores do crime.

De acordo com o delegado Leonardo Santa Barbara, responsável pela investigação, o primeiro envolvido na morte do Eletricista, foi preso no dia 04 de junho, Aedresson Afonso Flávio Oliveira, após receber voz de prisão em um dos leitos do Hospital Ari Rodrigues em Senador Guiomard.

Segundo o delegado, vítima tentou assaltar um frentista em um posto de combustível no município de Senador Guiomard, foi surpreendido e baleado por um policial penal que efetuou um tiro de dentro do seu carro ao perceber o roubo. Mesmo ferido, o criminoso ainda conseguiu correr e fugir com a ajuda do adolescente de 16 anos, que foi apreendido, que o aguardava em uma motocicleta.

“Aedresson foi ferido e ao comparecer ao hospital para receber o atendimento médico, e foi preso. Ele e o adolescente apreendido no final da tarde desta segunda-feira, confessaram o crime. Foi mais um trabalho de investigação que elucidamos”, concluiu o delegado.

Entenda o caso

Edmundo e um amigo estava em uma moto, parado em frente a distribuidora comprando cerveja, quando dois homens não identificados se aproximaram em uma motocicleta, e o garupa em posse de uma escopeta, anunciou o assalto. Os criminosos roubaram o celular de Edmundo e não satisfeitos, um dos bandidos efetuou um tiro que atingiu o pescoço da vítima. O amigo de Edmundo saiu ileso durante assalto. Após a ação os criminosos fugiram do local.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, mas quando os paramédicos chegaram ao local, nada puderam fazer por Edmundo que já se encontrava morto.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos do Perito em criminalística, em seguida os policiais colheram informações e fizeram patrulhamento na região em busca de prender os acusados, mas ninguém foi encontrado.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos e depois liberado aos familiares.