PM aposentado é atropelado e fica gravemente ferido; motociclista fugiu sem prestar socorro

Uma colisão entre uma moto e uma bicicleta deixou o policial aposentado Raimundo Farias da Silva, 87 anos, gravemente ferido na noite desta segunda-feira (8). O acidente aconteceu na rua Santa Inês, no bairro Aviário, em Rio Branco.

De acordo com informações de familiares, o idoso trafegava em sua bicicleta no sentido centro-bairro com destino a sua casa, quando um motociclista colidiu com a bicicleta. Com impacto, o senhor Raimundo foi arremessado e bateu a cabeça no asfalto. Após a colisão, o condutor da moto fugiu do local.

A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, prestou os primeiros atendimentos e conduziu a vítima ao Pronto-Socorro de Rio Branco. De acordo com os paramédicos, o idoso sofreu um afundamento de crânio e seu estado de saúde é grave.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito (BPTrans) isolaram a área para os trabalhos da perícia técnica. O caso será investigado pela Polícia Civil, que procura saber quem foi o motociclista que omitiu socorro.