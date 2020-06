Em maio, os pedidos de seguro-desemprego cresceram 6,1% no Acre em comparação a abril. A pandemia do coronavírus é vista como fator que potencializa o desemprego e a busca pelo auxílio no Estado.

Ainda assim, o número relacionado a abril deste ano é menor que o do mesmo mês de 2019, quando 1.516 trabalhadores acreanos pediram seguro-desemprego.

Os dados foram divulgados nesta terça-feira (9) pelo Ministério da Economia, e diz que, em nível nacional, o acumulado de janeiro até maio de 2020, foram contabilizados 3.297.396 pedidos de seguro-desemprego, na modalidade trabalhador formal. O número representa um aumento de 12,4% em comparação com o acumulado no mesmo período de 2019 (2.933.894).