O braço forte da Justiça!

O governador Gladson Cameli (Progressista) tem agido com liderança, responsabilidade e zelo na condução do combate a pandemia da Covid-19. Não fossem as medidas de distanciamento social adotadas no início a situação seria muito mais grave. A Comunidade Europeia acaba de divulgar que o isolamento social poupou cerca de 3,1 milhões de vida. Infelizmente por aqui atingimos mais de oito mil casos e 211 mortes até ontem. Mesmo assim Cameli vem sofrendo pressão para abrir igrejas, comércios e outras atividades de bens e serviços exatamente no momento em que o pico da doença se aproxima. Não resta dúvida de que o Ministério Público e o Tribunal de Justiça impedirão qualquer movimento nesse sentido como aconteceu em São Paulo e Rio de Janeiro. Vidas em primeiro lugar!

“Quem não deve não teme”. (Ditado popular)

. Senado e Câmara discutem com especialistas como deve se dar o processo eleitoral deste ano por conta da pandemia da Covid-19.

. A coluna sempre alertou para problemas nas prefeituras; as fontes sempre foram verdadeiras.

. É papel fundamental da imprensa criticar, denunciar e fiscalizar o poder!

. A democracia pressupõe transparência total da aplicação dos recursos públicos.

. Sem julgamentos ou condenações; aí já é papel dos órgãos de controle, do Ministério Público, policias judiciárias e Justiça.

. Será praticamente impossível fazer campanha nos bairros por conta da pandemia mas, também, a violência que voltou a crescer.

. Entrar em alguns bairros depois das 17 horas só dentro de um caminhão de combate da PM do Rio de Janeiro, o tal “Caveirão”.

. O desemprego se alastra pelo pais como o fenômeno da pandemia do coronavírus e não em função do isolamento.

. O isolamento é consequência da pandemia e não o contrário.

. O professor Olavo de Carvalho, conheci pessoalmente em Iguape-SP como sendo astrólogo, anda mais brabo do que pinto em m*.

. Sentou a ripa no pano da costela do presidente Bolsonaro e naquele senhor de terno verde-amarelo, o careca da Havan.

. Só tem louco!

. Segundo FHC, Jair Bolsonaro foi eleito democraticamente e não deve sofrer impeachment.

. Concordo com gênero, número e grau; o mesmo deveria ter acontecido com a presidenta Dilma Rousseff, do PT.

. Ou é ou não é uma democracia?

. Meio capenga, mas é!

. O governador Gladson Cameli está muito bem com a população nesse momento, afora vem o segundo:

. A reconstrução da casa depois do vendaval!

. Bom dia!