Novos servidores da Polícia Civil são empossados em ato solene no Palácio Rio Branco

Nesta terça-feira, 9, o governador Gladson Cameli (Progressistas) assinou a nomeação dos aprovados do concurso da Polícia Civil (PCAC). Foram empossados 41 agentes, 8 delegados, 13 escrivães, 5 auxiliares de necropsia.

A solenidade ocorreu no Palácio Rio Branco e contou com a participação do Delegado Geral da Polícia Civil, Henrique Maciel, o Procurador Geral do Estado, João Paulo Setti e o Secretário de Justiça e Segurança Pública, Paulo Cézar.

Em sua fala direcionada aos aprovados, Cameli afirmou que o desejo dele era a nomeação de todos os aprovados, mas devido a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) não foi possível.

“Aos colegas que não foram chamados, não desanimem, iremos trabalhar em busca de uma solução no meio desta pandemia. Eu tenho que fazer qualquer ato com atenção para não comprometer a folha de pagamento do estado. Eu faço um pedido a vocês (nomeados), valorizem e ajudem esse estado, que é maravilhoso. Aos demais, não se preocupem, eu sei os compromisso que assumi, e cada um tem que me ajudar fazendo sua parte. Que Deus nos proteja e nos abençoe”, afirmou.