Ministro autoriza obras de integração da elétrica de Assis Brasil e Manoel Urbano

O Ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, assinou Portarias determinando a realização de obras de linhas de transmissões para promover a interligação de sistemas isolados dos estados de Rondônia, do Acre e do Pará ao Sistema Interligado Nacional (SIN).

A medida atende a pleito das distribuidoras Energisa Rondônia – Distribuidora de Energia SA, Energisa Acre – Distribuidora de Energia S.A. e Centrais Elétricas do Pará S.A, que desejam captar recursos da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) para financiar a realização dos investimentos.

A iniciativa vai reduzir significativamente a geração a óleo diesel nesses locais. A economia estimada para a Conta de Consumo de Combustíveis (CCC) nos próximos 15 anos é da ordem de R$ 5,9 bilhões, beneficiando um total de 589 mil brasileiros.

No Acre os municípios contemplados serão Assis Brasil e Manoel Urbano. No total, são previstos nesse estado investimentos da ordem de R$ 93,4 milhões para a construção de novos sistemas de distribuição, beneficiando cerca de 17 mil acreanos.

A Portaria foi publicada no DOU em 4/5. Os benefícios se estenderão aos consumidores do SIN, uma vez que as medidas resultarão, em 15 (quinze) anos, uma redução de R$ 1,8 bilhão nos dispêndios da CCC, conforme estimativas realizadas pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE).