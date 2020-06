Ministério da Justiça contempla com pontos de internet 47 unidades policiais do Acre

O Acre será um dos 10 estados brasileiros contemplados pelo projeto “Segurança Pública Conectada” do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A pasta vai distribuir, ao todo, 600 novos pontos de internet com conexão de 10 megas cada um, a serem instalados em delegacias das polícias civil e militar, além de unidades de guardas municipais. No estado, a internet será instalada em 47 unidades de polícias civil e especializadas.

O programa, desenvolvido em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, irá oferecer mais celeridade nas ações de delegacias e unidades que não contam com internet de qualidade. Processos serão agilizados, assim como boletins de ocorrências disponibilizados de forma mais ágil, contribuindo para uma melhora de informações e elucidação de casos. Ao todo, foram investidos R$ 5 milhões.