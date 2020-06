MEC cria grupo de trabalho para implantar programa Tempo de Aprender

O Ministério da Educação instituiu nesta terça-feira (9) o Grupo de Trabalho para elaborar propostas para implementação do Programa Tempo de Aprender, que foi instituído pela Portaria MEC nº 280, de 19 de fevereiro de 2020.

O GT disporá do prazo de noventa dias, prorrogável por igual período, contado da data de publicação desta Portaria, para apresentar o relatório final, diz a portaria 518 publicada no Diário Oficial da União.

Criado pela Secretaria de Alfabetização do MEC, o programa Tempo de Aprender tem o objetivo de apoiar, aperfeiçoar e valorizar a formação de professores e gestores escolares do último ano da pré-escola e do 1º e 2º anos do ensino fundamental.