Jenilson se afastará da Aleac para se dedicar aos plantões do PS

O deputado Jenilson Leite (PSB) disse nesta terça-feira (9) durante sessão virtual da Assembleia Legislativa que o Líder do Governo, Gerlen Diniz, foge do bom debate e usa de palavras que não condizem com o decoro parlamentar ao dirigir-se aos colegas, especificamente a ele.

Assim, ele pediu verbalmente ao presidente Nicolau Júnior para ativar a Comissão de Ética e avaliar a conduta de Diniz. “As pessoas precisam ser respeitadas. Eu não falto com respeito pessoal com ninguém neste Parlamento”, disse Leite.

O parlamentar destacou ainda que se afastará das atividades da Assembleia Legislativa para se dedicar a escala de Plantão no Pronto-Socorro de Rio Branco. “Devido a baixa de profissionais que estão doentes e estão morrendo, me afastarei das atividades para se dedicar a linha de frente no combate a Covid-19.