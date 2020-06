Governador assina ordem de serviço para recuperação de ramais do interior do Acre

Em uma solenidade nesta terça-feira, 09, no Palácio Rio Branco, o governador Gladson Cameli (Progressistas) assinou a ordem de serviço para recuperação de ramais no interior do Acre.

Os municípios beneficiados são: Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri (Reserva Chico Mendes) nos ramais Filipinas II e do Mucambo.

O investimento é de R$ 3 milhões e irá beneficiar mais de 3 mil famílias acreanas. Além disso, com a recuperação desses ramais garante oportunidade de geração de emprego e renda, além do escoamento de manejo madeireiro e extrativismo na Reserva Chico Mendes.

Ao lado do Secretário de Meio Ambiente, Israel Milani, Cameli afirmou que essa é uma ótima oportunidade de dar uma reaquecida na economia em meio à pandemia do Covid-19.

“Temos um pós-pandemia que deverá ocasionar uma grave crise econômica. Tenho me reunido com a minha equipe e foi necessário toda um replanejamento das ações devido a esse vírus. Quero agradecer toda a minha equipe econômica, sei que reclamei por conta da burocracia, mas em virtude de todas as ações que fizemos ano passado, não atrasamos salários e nem falamos disso”, afirmou Cameli.