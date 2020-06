Empréstimo pessoal ou consignado? Confira qual opção tem a menor taxa de juros

O empréstimo consignado tem taxa média dos juros mensais de 1 ,89%, segundo o Banco Central do Brasil. Não é uma tarefa fácil conseguir dinheiro rápido para uma reforma na sua casa, para um reparo de emergência no seu carro ou um recurso financeiro de emergência para socorrer alguém de sua família. Pense em uma modalidade de crédito cujas parcelas são descontadas no seu salário ou benefício. A solução é o empréstimo consignado.

Além de você ficar livre das datas dos vencimentos dos boletos, o empréstimo consignado tem taxas bem menores em relação aos outros tipos de créditos oferecidos pelas instituições financeiras. O desconto direto na folha de pagamento é uma forma de manter o nome sempre limpo.

Outra vantagem do empréstimo consignado é o fato de você não precisar dar satisfação para ninguém sobre a sua utilização. Pode por exemplo,quitar o cheque especial ou do cartão de crédito, que geralmente têm as taxas de juros mais altas do mercado.

Aumento de quase 40%

O Serasa Experian mostrou que nos nove primeiros meses de 2019 as concessões do consignado atingiram a marca de R$ 191,5 bilhões, um aumento de 36% quando comparado com o mesmo período de 2018.

O aumento é justificado pelo fato de a taxa de juros do consignado ser uma das menores do mercado. O empréstimo consignado do BMG tem uma das melhores taxas do mercado, o que faz a instituição ser uma das mais lembradas no Brasil pelas pessoas que querem contratá-lo. Em alguns casos chega ser a metade das taxas cobradas nos empréstimos pessoais.

O empréstimo consignado tem taxa média dos juros mensais de 1 ,89%, segundo o Banco Central do Brasil, ante os 5,32% ao mês do empréstimo pessoal.