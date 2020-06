Edvaldo quer retaguarda de respiradores em cinco dos maiores municípios do Acre

O deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) entende que os últimos dias apontam para um agravamento da pandemia da Covid-19 no Acre -como também do esgotamento do sistema de saúde pública. A afirmação foi durante a sessão desta terça-feira, 9, da Assembleia Legislativa.

Ele contou o contato que manteve com o senador Sérgio Petecão, que disse ter autorização do governo federal para anunciar mais 20 respiradores para o Acre.

“Fiz sugestão que fossem destinados para Tarauacá, Feijó, Xapuri, Brasiléia e Sena Madureira”, relatou. O pedido foi feito para dar retaguarda à estrutura já existente nos municípios.