Benefícios da União ao Acre podem chegar até a R$ 1 bilhão até o fim da pandemia

A contabilidade de todos os recursos e benefícios enviados pela União ao Acre durante a pandemia do novo coronavírus poderá totalizar num montante de até R$ 1 bilhão. A informação foi proferida pelo senador Márcio Bittar (MDB) durante videoconferência com o Sistema Fecomércio-Sesc-Senac/AC nessa segunda-feira (8). Na pauta da reunião, constava o aquecimento das atividades econômicas no Estado.

O debate foi um pedido da classe empresarial do Acre junto a Federação das Indústrias do Acre (Fieac). Assim, o senador pode esclarecer questões do fluxo financeiro entre a União e o Acre. O presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac/AC, Leandro Domingos, abordou as dificuldades que os empresários vêm passando por falta de recursos. “O empresário precisa saber, até para planejar o futuro, como a União pensa em ajudar o Estado”, pontuou.

Bittar sinalizou aos empresários do Acre que o Estado pode ser beneficiado com um total de até R$ 1 bilhão. Nesse valor, estão incluídos os recursos que já foram enviados e os que ainda entrarão. Domingos explicou que “a secretaria de Saúde deve receber em torno de R$340 milhões. O governo mais R$ 350 milhões, a serem gastos conforme determinação do próprio Estado. O restante do montante representa o que o Acre deixará de pagar com a dívida junto à União, até o final deste ano”.

Márcio Bittar garantiu estar à disposição da classe empresarial do Acre. “Quero explanar meu compromisso em ajudar a classe empresarial, que é tão importante ao nosso Estado”. O encontro ainda reuniu membros da Associação Comercial do Acre (Acisa), da Federação da Agricultura e Pecuária do Acre (Faeac) e empresários locais.