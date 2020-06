Thor Dantas está com 50% do pulmão comprometido, diz mãe

A mãe do médico infectologista Thor Dantas, Concita Maia, fez um relato ao jornalista Altino Machado nesta segunda-feira, 08, falando acerca do estado de saúde do filho que foi transferido para São Paulo neste domingo (7).

Segundo ela, Thor se encontra com mais de 50% do pulmão acometido pela Covid-19. Ela afirmou que o filho segue internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), em São Paulo, e se encontra estável nas últimas 24 horas, mas com exames de sangue de coagulação ainda bastante alterados.

“Sigo confiante na sua força, na medicina e na corrente de orações e pensamentos positivos! Ainda não saiu da zona do perigo… FORÇA, MEU FILHO! Deus lhe abençoe! TE AMO!”, disse Concita Maia.