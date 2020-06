Serviço de Aprendizagem Rural ajusta curso técnico em agronegócio para internet

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) anunciou ajustes com o intuito de readequar as atividades presenciais do curso Técnico em Agronegócio no período de distanciamento social em razão da crise do coronavírus.

Durante a pandemia, haverá aprendizagem remota e o conteúdo presencial será acessado no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).

A coordenadora de Educação Formal da Diretoria de Inovação e Conhecimento do Senar, Maria Cristina Ferreira, explica que, devido à continuidade do isolamento social, as atividades presenciais do primeiro semestre de 2020 foram remodeladas para garantir segurança e bem-estar aos alunos e tutores.

As aulas presenciais remotas do primeiro semestre, incluindo as provas, serão realizadas de 8 de junho a 12 de agosto, de acordo com o calendário divulgado pelo polo de ensino aos alunos matriculados.

Desde o início da pandemia, as aulas a distância ocorrem normalmente para os mais de cinco mil alunos matriculados na formação técnica em 150 polos de educação distribuídos em todo o País.