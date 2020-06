Semana começa com o Acre ultrapassando os 8 mil casos de infectados pela Covid-19

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), informou eu seu boletim parcial no final da manhã desta segunda-feira, 8, que a semana começa com o Acre rompendo a barreira das 8 mil pessoas contaminadas. Com o registro de 145 novos casos, o número total agora é de 8.128 diagnósticos positivos em todo o estado.

Foi informado também mais quatro mortes provocadas pelo novo Coronavírus. São três pessoas do sexo masculino e um do sexo feminino, com idades entre 20 e 77 anos. Assim, o número de mortes pela doença aumentou de 207 para 211, nesta segunda-feira, 8.