Publicada lista de 90 artistas do Acre que participarão de lives do ConectCultura

Já foi definida a lista dos 90 artistas sorteados pela Federação de Capoeira Acreana (FAC) que irão participar das lives do Edital ConectCultura, uma ação em prol do movimento cultural do estado durante a pandemia do novo coronavírus. A ideia é

promover eventos culturais pela internet, respeitando as regras do distanciamento social.

Foram sorteados artistas do interior e da capital, entre mais de 150 artistas que se inscreveram para participar das lives. O sorteio foi oficialmente transmitido por meio da página oficial da Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansour (FEM) ,no Facebook (Governo do Acre) e do perfil no Instagram (@governo.acre), além das rádios Aldeia e Difusora Acreana.

O governo, por meio da FAC, diz estar cumprindo o objetivo constitucional enquanto entidade representativa de classe. Confira a lista de artistas sorteados.