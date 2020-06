Prefeitura de Mâncio Lima inicia desinfecção de espaços públicos da cidade

A prefeitura de Mâncio Lima iniciou nesta segunda-feira, 8, a desinfecção de vários espaços públicos com o objetivo de diminuir o contágio por coronavírus na cidade, onde já existem 73 casos confirmados de Covid-19.

A desinfecção começou por paradas de ônibus, estabelecimentos comerciais e praças.

O prefeito Isaac Lima, que determinou a retirada da barreira sanitária da entrada da cidade, afirma que a desinfeção será acompanhada por visitas das equipes de saúde nos comércios considerados essenciais, que seguem funcionando.

“Agora vamos trabalhar com outra metodologia para tentar evitar a disseminação nas famílias, nas casas, nos comércios e nos órgãos públicos. O pessoal que estava na barreira vai reforçar o time para as visitas de orientação”, explicou o gestor reiterando a necessidade da população cumprir as normas de isolamento social.

“Peço que cada um possa ser parceiro do combate ao Covid-19, evitando sair para banhos, encontrar com amigos. É preciso que toda população tenha essa consciência”, concluiu.