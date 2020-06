Polícia Militar intensifica ações contra o crime organizado no interior do Acre

A Polícia Militar intensificou as ações no interior do Acre, de Sena Madureira até a região do Vale do Juruá. O comandante da Polícia Militar do Acre, coronel Ulysses, disse que o objetivo é coibir as ações das facções e do crime organizado nesta região do Estado.

Da noite deste domingo (7) até a manhã desta segunda-feira (8), a polícia apreendeu mais de oito quilos e meio de maconha na BR-364 e prendeu quatro traficantes, incluindo uma mulher.

Em Tarauacá, nesta terça, 9, coronel Ulysses, vai criar um grupamento tático. “O grupamento vai atender Feijó e Tarauacá como fizemos em Sena Madureira e Manoel Urbano. Estamos trabalhando”, destacou o comandante, que passou esta segunda-feira em Sena Madureira e negou que esteja com Covid-19.

Operações devem ser realizadas em Cruzeiro do Sul e outras cidades do Vale do Juruá, onde Ulysses estará na quarta-feira, 10.