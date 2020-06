Pesquisa coloca Minoru com 38% e aponta empate entre Bocalom e Angelim na 2ª posição; Socorro Neri tem maior rejeição

O Instituto Haverroth, de Porto Velho (RO), divulgou nesta segunda-feira, 8, uma pesquisa realizada em Rio Branco aferindo a intenção de votos dos eleitores em relação às eleições municipais deste ano. Segundo levantamento estimulado, o pré-candidato pelo PSDB, Minoru Kinpara, aparece liderando com 38,2%. A surpresa foi a posição de Tião Bocalom na segunda opção de voto. Para 18,6% dos eleitores ele seria o melhor candidato a substituir a prefeita Socorro Neri.

Com um ponto atrás do “Velho Boca”, surge o nome do ex-prefeito Raimundo Angelim (PT), com 17,4%. Angelim já disse que não aceita ser candidato e nem o PT confirma o seu nome.

Depois vem a surpresa negativa: na quarta posição, o deputado estadual Roberto Duarte (MDB) com 7,9%. O polêmico deputado perdeu força depois dos ataques à gestão de Gladson Cameli, candidato que apoiou e pediu votos nas eleições para governador em 2018.

A atual prefeita da capital, Socorro Neri (PSB) é opção de voto apenas para 7,6%, segundo pesquisa do Instituto Haverroth.

Na lista de intenção de votos aparecem ainda o pecuarista Fernando Zamora (PSL) com 0,9%, o empresário Jarbas Soster (Avante) com 0,3%, empatado com o também pré-candidato Jamyl Asfuri (PSC).

Os pré-candidatos Pedro Longo (PV), Jebert Nascimento (PRB), e Jeferson Barroso (PDT), não registraram pontos, porém, 8,8% dos entrevistados não souberam responder a pesquisa estimulada.

Já no segundo modelo estimulado onde só aparece os pré-candidatos do PSDB, Progressistas, PT, MDB e PSB, Minoru Kinpara aparece com R$ 41%, seguido por Bocalom com 18.6% e Angelim ou Daniel Zen que marcaram 16,1%. Duarte registrou 8,5% e Socorro marcou 7,3%. Não souberam responder registrou 8,5%.

Na pesquisa espontânea, Minoru Kinpara aparece com 7,1%, seguido por Angelim com 6%. Na terceira colocação aparece Bocalom com 5,4%. A prefeita Socorro Neri surge em seguida com 2,4%. Duarte registrou 1,8%, seguido por Luziel Carvalho e o ex-governador Sebastião Viana, que marcaram 1,2%. O vice-governador Major Rocha também foi citado por 0,6 dos entrevistados. Como foi espontânea, 71,3% não souberam responder.

Com relação à rejeição dos candidatos, quando a pergunta é “em qual candidato o eleitor não votaria de jeito nenhum”, o resultado é:

– Socorro Neri 28,1%;

– Raimundo Angelim 22,6%;

– Bocalom 17,4%;

– Roberto Duarte 6,3%;

– Minoru Kinpara 1,3%;

– Não souberam responder registrou 24,3%.

Segundo o Instituto de pesquisa, o levantamento foi feito entre os dias 29 de maio a 04 de junho, onde 620 pessoas foram entrevistadas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o intervalo de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Acre sob o número AC-01432/2020.