MPAC irá investigar aumento de preços de combustíveis em Sena Madureira

O promotor de justiça, Luis Henrique Corrêa Rolim, do Ministério Público do Acre (MPAC) abriu uma investigação para apurar o aumento substancial do preço da gasolina nos postos de Sena Madureira. A investigação foi publicada nesta segunda-feira, 08, no Diário Oficial do MPAC.

O promotor alega que o fornecimento de combustível (etanol e gasolina) é atividade de interesse público e essencial ao desenvolvimento social devendo seus preços atenderem aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, Luis Henrique Corrêa Rolim determinou que sejam colhidas todas as provas permitidas pelo ordenamento jurídico, tais como depoimentos, certidões, relatórios e documentos.

O Núcleo de Apoio Técnico (NAT) do MPAC deverá realizar uma vistoria/fiscalização nos postos de combustíveis em Sena Madureira, de modo a apurar se há irregularidades nos preços.