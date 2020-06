Motociclista morre após perder controle de moto e colidir contra poste de energia

O homem identificado como José de Jesus Bispo, morreu na noite deste domingo, 7, na rua 24 de outubro, no bairro São José, em Cruzeiro do Sul, depois de bater de frente com a motocicleta que ele conduzia em um poste.

Segundo testemunhas, ele trafegava sozinho em alta velocidade, teria perdido o controle da moto, colidido com um poste

e acabou morrendo no local.

O caso será investigado pela Polícia Civil.