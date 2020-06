Instituto de Educação Profissional confirma início das aulas para esta segunda (8)

Após ofertar 1.110 vagas em diversos cursos profissionalizantes e de selecionar mediadores de aprendizagem por meio de processo seletivo simplificado, o Governo do Estado deu início nesta segunda-feira, 8 de junho, às aulas dos cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC), na modalidade de educação a distância (EaD).

As aulas serão 100% online, por meio da plataforma ead.ieptec.ac.gov.br. A equipe interdisciplinar de EaD do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec) tem trabalhado para que, a partir das 10h da manhã, o aluno já tenha acesso à sala de aula virtual.

Os cursos FICs fazem parte do cronograma educacional do Programa Novos Caminhos, que tem, dentre seus ideais, o objetivo de expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos, intensificando a expansão da rede de educação profissional e tecnológica no país.

Melhores informações no portal ead.ieptec.ac.gov.br.