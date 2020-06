Gladson se reúne com Mourão para tratar sobre desmatamento na Amazônia

O governador Gladson Cameli esteve em Porto Velho nesse domingo, 7, onde se encontrou com o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, para verificar as atividades do Comando Conjunto Príncipe da Beira, instituição responsável pela Operação Verde Brasil 2 nos estados do Acre, Rondônia e região Sul do Amazonas.

Na capital rondoniense, Mourão participou de reunião com o Estado-Maior do Comando Conjunto, na qual foram apresentados os resultados parciais obtidos na Amazônia Ocidental. Coordenada pela vice-presidência da República, a operação atua em apoio aos órgãos de controle ambiental e de segurança pública.

A missão deflagrada no último dia 11 de maio pelo governo federal tem como principal objetivo realizar ações preventivas e repressivas contra crimes ambientais praticados na região amazônica, podendo ser aplicado, se necessário, o emprego das Forças Armadas para a Garantia da Lei e da Ordem (GLO).

Já na sede da 17ª Brigada de Infantaria de Selva, o vice-presidente participou de um encontro com os governadores Gladson Cameli, do Acre, e Marcos Rocha, de Rondônia. O gestor acreano apresentou ao vice-presidente o conjunto de ações adotado pelo governo do Estado no enfrentamento às queimadas e ao desmatamento ilegal da floresta. Gladson salientou não compactuar com este tipo de prática criminosa e afirmou que medidas severas serão aplicadas contra os infratores.

“Entreguei para o vice-presidente da República um relatório das medidas de tolerância zero que o governo do Acre vem adotando contra o desmatamento ilegal e as queimadas em nosso estado. Reforçamos que é possível aliar o desenvolvimento com a preservação do meio ambiente e, por isso, não vamos admitir a destruição da floresta. Quem insistir, será rigorosamente punido”, enfatizou.

Fonte: Agência de Notícias do Acre