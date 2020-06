Dupla é presa ao transportar quase 10 quilos de cocaína em caminhão na BR-364

Foto: PRF/acre

Dois homens foram presos na noite desse domingo, 7, durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal do Acre no Km 10, BR-364, no Posto Tucandeira, Acrelândia. Os agentes deram ordem de parada ao motorista, que continuou dirigindo um caminhão tracionando semirreboque. Com os suspeitos, estavam 9,3 kg de cocaína.

Ao serem parados, ambos apresentaram nervosismos excessivos e, individualmente, informaram versões diferentes sobre os motivos da viagem. Foi então que a equipe PRF procedeu à busca pessoal nos indivíduos e aprofundou a fiscalização nos veículos.

Os policiais requisitaram a abertura da “cozinha”, na parte externa do semirreboque; entretanto, o condutor informou que não possuía as chaves e somente o dono do caminhão teria acesso. Quando foi possível abrir o compartimento, foram encontrados vários pacotes contendo substância com características de cocaína.

Diante do flagrante, o caminhoneiro (de 32 anos idade) e o passageiro (27 anos) receberam voz de prisão e foram levados, com os veículos e a droga (9,3 kg de cocaína), para a Delegacia de Polícia Civil no município de Acrelândia. De janeiro até o dia 7 de junho de 2020, a PRF acumulou 250,3 kg de cocaína apreendidos nas rodovias federais que passam pelo Acre. No mesmo intervalo de tempo de 2019, foram 242,65 kg.