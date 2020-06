DNIT faz cravamento de estruturas metálicas da Ponte do Abunã

As obras da ponte sobre o Rio Madeira continuam a todo vapor. Nesta segunda-feira, 8, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) iniciou uma nova etapa que trata do cravamento de estacas da complementação da ponte do Abunã, sobre o rio Madeira, na margem do lado de Rondônia.

Serão cravadas 145 estruturas metálicas para fundação do elevado em concreto, que terá comprimento de aproximadamente 460 metros.

O empreendimento é uma das prioridades do governo federal, por meio do Ministério da Infraestrutura, a obra irá ligar o Acre por meio rodoviário ao restante do país.

As estacas servirão de base para suportar as demais estruturas que serão construídas, necessárias em função do solo mole encontrado na localidade. Após a estrutura de concreto, quase 1,5 km da rodovia serão elevados em aproximadamente 10 metros de altura.

A obra do governo federal teve início em 2014. Nos quase cinco anos já foram gastos cerca de R$ 130 milhões.