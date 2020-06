Criminosos passam atirando e jovem é ferido com dois tiros, na Baixada da Sobral

O jovem Madson de Souza Fontenele, de 24 anos, foi ferido a tiros no final da tarde desta segunda-feira (8). O crime aconteceu na rua 11 de dezembro, no bairro São Sebastião, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, Madson estava parado numa esquina, próxima de sua casa, quando dois homens não identificados, supostos membros de uma facção, se aproximaram num veículo modelo HB20 de cor branca, desceram do carro e em posse de armas de fogo, efetuaram cerca de cinco tiros. Madson foi atingido com dois projeteis, um na perna esquerda e outro nas nádegas. Mesmo ferido, o jovem ainda conseguiu correr e fugir dos criminosos entrando em uma residência. Após a ação os faccionários fugiram do local.

Populares acionaram a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e conduziu a vítima ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

Policiais Militares estiveram no local, colheram as características do veículo e dos criminosos e em seguida fizeram patrulhamento na região em busca de prendê-los, mas ninguém foi encontrado.

O caso será investigado pelo Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

A polícia acredita que o crime foi motivado pela guerra entre facções.