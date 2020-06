Conselho de Saúde realiza Marcha Virtual pela Vida nesta terça-feira (9)

O Conselho Nacional de Saúde (CNS) está anunciando para esta terça-feira (9), a Marcha Virtual pela Vida, uma iniciativa da organização Frente pela Vida, movimento que reúne diversas entidades, entre elas o próprio CNS.

A marcha ocorre pelas redes sociais durante o dia inteiro. O objetivo é sensibilizar a sociedade brasileira sobre a importância da vida, da ciência, do Sistema Único de Saúde (SUS), da solidariedade, do meio ambiente, da democracia e do respeito à Constituição como fundamentais para os direitos humanos e sociais, em especial no contexto da pandemia de Covid-19.

A Marcha Virtual pela Vida, o Dia “V”, contará com atividades locais e regionais de entidades, instituições e organizações de todos os setores na parte da manhã, e debates virtuais de âmbito nacional, na parte da tarde, com a participação de cientistas, personalidades, gestores públicos e artistas.

Às 16h será realizado um ato político com a apresentação dos pontos essenciais defendidos no documento da Frente Pela Vida endereçada a parlamentares.

A manifestação se encerra com apresentações culturais online transmitidas das 18h às 19h.