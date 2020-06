Bittar participa de videoconferência com empresários do Acre sobre pandemia e crise

O senador Marcio Bittar (MDB-AC) participou nesta segunda-feira, 8, de uma reunião por videoconferência com representantes dos diversos segmentos empresariais do estado para tratar de assuntos relacionados ao combate da pandemia e possíveis saídas para a crise financeira.

Durante o encontro virtual, os empresários fizeram uma exposição sobre a situação da economia local e questionaram o envio de recursos da União prioritariamente para a saúde.

“A dúvida da maioria era em relação aos repasses feitos pela União ao estado neste momento de pandemia. Expliquei que esses recursos não se destinam apenas à saúde, havendo preocupação com os demais setores da sociedade”, disse Bittar.

Como exemplos ele citou o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, que até o momento transferiu mais de R$ 340 milhões ao Acre, dos quais R$ 198 milhões são para livre aplicação, contra R$ 143 milhões ‘carimbados’ para a saúde pública.

Além disso, Bittar citou outras iniciativas que ocorrem em paralelo às ações do combate ao coronavírus, tais como a suspensão de pagamento de parcelas de empréstimos devidos pelo Acre ao governo federal, além da conclusão de grandes obras de infraestrutura. Entre essas constam a recuperação do Igarapé São Francisco (R$ 200 milhões), o Projeto Bacia do Rio Acre (mais de R$ 400 milhões), a construção do Contorno Rodoviário de Brasileia, a conclusão da ponte sobre o Rio Madeira e a ligação do Acre com o Peru, via Cruzeiro do Sul até a cidade de Pucallpa.

“O governo Bolsonaro está ajudando o Acre em todos os setores possíveis”, disse o senador.

Participaram da videoconferência os empresários José Adriano, presidente da Fieac; Celestino Bento, presidente da Acisa; Leandro Domingues, presidente da Fecomércio; Marcos Lameira, vice-presidente da Fecomércio; Valdomiro Rocha, presidente do Sescoop; Marcelo Moura, empresário do Grupo Recol; Assurbanipal de Mesquita, assessor da Fieac; e Assuero Veronez, presidente da Faeac.