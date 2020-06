1º repasse de junho do FPM cai nesta quarta (10) na conta das 22 prefeituras do Acre

O primeiro repasse do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) de junho foi anunciado na tarde desta segunda-feira (8).

As 22 prefeituras do Acre tem direito a R$13.634.595,60. O dinheiro entra nas contas na quarta-feira, dia 10. O valor é menor que o repassado no mesmo período de 2019, quando os municípios acreanos receberam R$ 20.870.220,60.

O mês de junho começa com impacto negativo de 34,90% no repasse do FPM, segundo levantamento da Confederação Nacional de Municípios (CNM).

O levantamento elaborado pela equipe de Estudos Técnicos da CNM destaca que a complementação da União ao Fundo, permitida pela Medida Provisória (MP) 938/2020, garantirá a cada prefeito o valor transferido em 2019. O repasse extra, em forma de apoio financeiro, aos Entes municipais e estaduais ocorre até o 15º dia útil do mês posterior da variação. O período de recomposição vale de março a junho de 2020.