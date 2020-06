Educação abre 1.110 vagas de cursos profissionalizantes nesta segunda-feira (8)

Pelo menos 1.110 vagas em cursos profissionalizantes por educação a distância (EaD) começam a ser ofertadas nesta segunda-feira (8) no Estado do Acre.

Interessados poderão acessar o portal eletrônico ead.ieptec.ac.gov.br a partir das 10 horas.

Trata-se de uma ação para reduzir os impactos causados pela Covid-19. As turmas foram organizadas com até 30 alunos. As aulas serão ministradas na modalidade de educação a distância, serão gravadas e ficarão disponíveis em postagens na plataforma. Assim, o aluno poderá acessar o conteúdo a qualquer hora do dia.

Os cursos terão carga horária diária de três horas-aula, podendo chegar até 15h/aula por semana.