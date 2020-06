Criminosos passam atirando e dono de lava-jato é ferido com um tiro, no Novo Calafate

O empresário Rafael Souza da Silva, de 20 anos, mais conhecido como ‘Magrão’, foi ferido com um tiro na tarde deste domingo (7), em um posto de lavagem de veículos localizado na Estrada do Calafate, em frente o campo do Vaz, no bairro Novo Calafate, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, ‘Magrão’ estava no seu lava-jato conversando com os clientes, quando homens não identificados, em um veículo, se aproximaram e em posse de armas de fogo, efetuaram vários tiros. Rafael foi atingido com um tiro nas nádegas. Nenhum dos clientes ficou ferido na ação dos criminosos. Os bandidos fugiram do local.

A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e conduziu a vítima ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Policiais Militares estiveram no local, colheram as características do veículo e dos autores do crime, e em seguida, fizeram patrulhamento na região em busca de prender os criminosos, mas ninguém foi encontrado.

O caso será investigado pelos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

A polícia não soube informar a motivação do crime.