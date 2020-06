Confirmação de resultado faz registro de mortes atrasa

Todas as seis mortes por Covid-19 lançadas no boletim deste domingo (8) pela Secretaria de Estado da Saúde são de datas anteriores pois, segundo o órgão, aguardavam o resultado dos exame para confirmação do novo coronavírus.

A Sesacre informa que no boletim diário, os óbitos somente são contabilizados após a liberação do resultado laboratorial.

Em relação às mortes registradas neste domingo, 66,2% -ou 137 casos -ocorreram em pessoas acima de 60 anos.

De acordo com o sexo, 128 -ou 62% do total -óbitos ocorreram no sexo masculino e 79 (38,0%) no sexo feminino.

Das 207 mortes ocorridas desde que a pandemia se instalou no Acre, 70,0% delas são relacionadas a pessoas que tinham alguma comorbidade

De outro lado, 30% dos doentes falecidos não tinham histórico de comorbidades.