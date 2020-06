Com Covid-19, Thor Dantas é transferido para tratamento em SP

Um dos mais importantes infectologistas do Acre e que tem sido peça importante no combate à Covid-19, o médico Thor Dantas, está sendo transferido para São Paulo.

Profissional da linha de frente no combate à doença, Thor Dantas teve o diagnóstico positivo para a doença, confirmado ao ac24horas pela mãe, Concita Maia, ex-secretária de Direitos Humanos do governo Sebastião Viana (PT), no último dia 29 de maio.

Desde então, o médico estava afastado de suas funções.

Segundo informações do jornalista Hermington Franco, em uma rede social, por medida de preocupação, o médico está sendo transferido para continuar tratamento na capital paulista.