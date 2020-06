Acre registra mais de mil casos de Covid-19 nos primeiros dias do mês de junho

O mês de junho começou com o acreano fazendo a seguinte indagação: será que é nesse mês que os casos da Covid-19 começam a baixar?

Por enquanto, infelizmente, parece não ser o caso. Se forem analisados os dados neste início de mês, o que se tem até agora é a manutenção de uma alta de contaminação confirmada pela quantidade diária de novos casos diagnosticados.

A média diária, desde 1º de junho, é de cerca de 240 novos casos por dia. No primeiro dia do mês, o Acre registrava 6.326 pessoas diagnosticadas com a doença. De acordo com o boletim da Secretaria Estadual de Saúde, no sábado, dia 6, esse número é de 7.525 pessoas. Um aumento de mais de mil contágios em apenas 5 dias.

A taxa registrada nesses primeiros dias de junho é maior que a média diária do mês de maio.

O índice de mortes no mês atual também é maior. O índice diário de óbitos pela doença foi de 4 vítimas fatais em maio. A média dobrou neste início de junho.

Os números comprovam o alerta feito pelas autoridades de saúde e pela própria Sesacre de que o pico da pandemia no estado seria neste mês.

É importante ressaltar ainda que o governo divulgou na última quarta-feira, 4, de que o estoque baixo de swab, material utilizado para coleta e realização de testes de pacientes com sintomas do novo coronavírus, fez com que o volume esperado de exames no laboratório Mérieux diminuísse nos últimos dias.