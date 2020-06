Policiais penais descobrem buracos em cela do FOC e evitam possível fuga de presos

Uma nova tentativa de fuga foi registrada no Complexo Penitenciário Francisco de Oliveira Conde, em Rio Branco, mais precisamente na cela 16, do pavilhão “K”.

Três facas artesanais e duas barras de ferro foram encontrados por policiais penais durante revista e verificação de estrutura. Além dos ilícitos, os profissionais identificaram avarias e buracos que possibilitariam a fuga de pelo menos 12 presos.

De acordo com a equipe de plantão, por volta das 19h os policiais ouviram barulhos estranhos e de imediato entraram no pavilhão “K”, com o apoio do Grupo Penitenciário de Operações Especiais (GPOE). Durante a ação, os profissionais realizaram verificação nos corredores, refeitório e laje, onde puderam identificar buracos na parede.

Um procedimento administrativo apura as circunstâncias do possível plano de fuga.