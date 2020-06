Mulher tem casa invadida por assaltantes e é executada com três tiros, no Joafra

Mais um crime contra mulher foi registrado na capital. Dayse Maria dos Santos Silva Cruz, de 52 anos, foi morta a tiros na noite deste sábado (6) durante um assalto ocorrido em uma residência localizada na rua Belo Jardim, no bairro Joafra, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, Dayse estava casa com mais duas pessoas, quando foi surpreendida por homens armados que invadiram a sua residência. Os criminosos anunciaram o assalto e renderam todas as vítimas mandando que todos deitassem no chão com a cabeça para baixo. Em seguida os bandidos roubaram os celulares e não satisfeito efetuaram três tiros que atingiu Dayse na face, pescoço e peito. Após a ação os criminosos fugiram do local.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, mas quando os paramédicos chegaram ao local, Dayse Maria que já se encontrava morta.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos do Perito em criminalística, em seguida os policiais colheram as características dos criminosos e fizer patrulhamento na região em busca de prender os autores do crime, mas ninguém foi encontrado.

O Corpo de Dayse foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

O caso será investigado pelos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).