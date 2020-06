Mega-Sena paga neste sábado (6) R$ 2,5 milhões no prêmio principal

O concurso 2.268 da Mega-Sena poderá pagar R$ 2,5 milhões a quem acertar as seis dezenas. As dezenas serão sorteadas logo mais, a partir das 18 horas deste sábado (6).

As apostas podem ser feitas até as 17h nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o Acre ou pela internet. A cartela com aposta simples custa R$ 4,50.

O último foi sorteio teve um único ganhador, que levou R$45 milhões, no Estado do Rio de Janeiro.