Mais de 48% dos casos confirmados de Covid-19 já receberam alta médica no Acre

De acordo com os números divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) desde o primeiro caso confirmado no Acre até este sábado, 6 de junho, já são 7.525 pessoas contaminadas.

Apesar do número oficial não representar nem 1% da população acreana, a pandemia da Covid-19, por seu alto grau de contágio e pela admissão das próprias autoridades de saúde de que o número real é bem maior que o oficial, é a grande preocupação atual do Acre e do Brasil.

Os dados mostram que dos mais de 7 mil casos da doença, mais de 48% dos pacientes estão curados e já receberam alta médica. São 3.616 pessoas que superaram a Covid-19.

Outro dado interessante, é que apesar dos apelos para que a população só busque atendimento para Covid-19 quem sentir sintomas como febre por dois dias, cansaço, tosse seca e dificuldade de respirar, mais da metade das pessoas que fazem o teste não tem a doença.

Desde o início da pandemia, já foram avaliadas 17.486 pessoas. Desse número, 9.490 dos exames deram negativo e foram descartados, o que representa que 54,27% dos exames realizados até hoje no Acre não era Covid-19.