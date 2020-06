Estudantes criam plataforma que junta instituições que precisam de ajuda e doadores

A solidariedade tem sido um marca nesta época de pandemia. Muita gente tem arregaçado as mangas e usado do sentimento de ajudar ao próximo para melhorar a vida de muitas pessoas que passam por dificuldades.

Mas tem muita gente que tem a vontade de ajudar, mas ainda não conhece ou descobriu a instituição certa.

Foi pensando nisso que estudantes dos cursos de medicina e sistemas de informação decidiram criar uma plataforma online que ajuda a promover o encontro entre entidades que precisam de ajuda e quem está disposto a ajudar o próximo.

Os estudantes criaram uma plataforma onde tanto instituições como doadores podem se cadastrar e se conectar gratuitamente por meio de um serviço de geolocalização.

A plataforma pode ser acessada por meio do seguinte link: doacao.ufac.br

O endereço eletrônico funciona em um subdomínio da UFAC que auxiliou os estudantes em todo o processo de criação e está apta para funcionar à nível nacional. instituições de todo o Brasil, assim como doadores de todo o país poderá se cadastrar.

“A ideia do projeto surgiu devido ao nítido déficit sofrido por instituições desde o início do período da quarentena/pandemia em reter recursos básicos de alimentação, produtos de higiene, EPI e até mesmo financeiro. Nós, estudantes, tivemos a ideia e nos reunimos com a galera de Sistemas de Informações que propôs a criação da plataforma, a fim de atingir o maior contingente de pessoas possível”, afirma o estudante de medicina Leonardo Medeiros, um dos responsáveis pelo projeto.

A plataforma está no ar há menos de uma semana e a intenção dos estudantes é manter a plataforma, mesmo após a pandemia, como uma forma de juntar quem é solidário que está necessitando de solidariedade.