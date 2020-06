Em Xapuri, casos de Covid-19 dobram em uma semana e desfalcam equipe de saúde

Bastaram os cinco primeiros dias de junho para que os casos confirmados do novo coronavírus praticamente dobrassem em Xapuri. Na última segunda-feira, 1, havia 42 pessoas positivadas para covid-19 desde que a pandemia aportou no município. Nesta sexta-feira, 5, os diagnósticos chegaram aos 83.

Na última quarta-feira, 3, foi registrado o maior número de casos confirmados em um único dia (14) em Xapuri. Apesar da queda observada nos dois dias seguintes, 11 casos na quinta-feira e 10 na sexta-feira, a Secretaria Municipal de Saúde acrescentou 35 novos casos à sua estatística em apenas 72 horas.

Um dos efeitos da subida dos números da covid-19 foi a investida do vírus sobre os profissionais da linha de frente no município. Na equipe do Centro de Saúde Dr. Félix Bestene Neto, que é a unidade de referência para a pandemia em Xapuri, pelo menos 5 funcionários, de um total de 12, já foram contaminados.

Na última quinta-feira, 5, a direção da unidade, formada pelo enfermeiro/coordenador Francisco Andrade, pelo médico Erasmo Vidal e pelos biomédicos Amílson Rodrigues da Costa e Thaina Cris Souza Silva, divulgou uma nota com esclarecimentos sobre os desfalques sofridos pela equipe de combate ao vírus, que nos últimos 90 dias fez mais de atendimentos.

O documento afirma que todos os protocolos e notas técnicas da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), do Ministério da Saúde (MS) e da Organização Mundial de Saúde (OMS) estão sendo utilizados e que todos os procedimentos são realizados de forma segura, com todos os EPIs e paramentação recomendados e disponibilizados pela Secretaria Municipal de Saúde, no intuito de evitar contaminação de profissionais.

A nota diz ainda que não foi detectada transmissão entre os profissionais de saúde da unidade referencial, tendo em vista o período de incubação da janela imunológica e de transmissibilidade da doença, e que a testagem de profissionais da linha de frente segue sendo rotina para evitar transmissão entre os profissionais e proteger a população. Também não há casos de pacientes contaminados por profissionais de saúde na unidade.

Em Xapuri, quase a totalidade dos casos 83 casos positivos de covid-19 estão evoluindo sem complicações, não necessitando de internação, apenas com indicação de isolamento domiciliar por 14 dias para tratamento e recuperação. Até o momento, o município teve apenas uma hospitalização e um único óbito.

Do total de casos positivos, 31 pacientes receberam alta por já terem cumprido os 14 dias de isolamento e não estarem apresentando mais os sintomas da doença. Há, ainda, 328 pessoas sendo monitoradas pelas equipes de saúde e 14 amostras enviadas a Rio Branco continuam aguardando resultado de análise laboratorial.