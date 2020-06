Com 129 anos, indígena de Feijó pode ser a mulher mais velha do mundo

Segundo o Guinness Book, a mulher mais velha do mundo atualmente é a italiana Emma Morano, aos 121 anos e que vive na cidade de Verbania.

Pois uma indígena do Acre, moradora da Aldeia Grota em Feijó, pode ser reconhecida como a mulher mais velha do planeta.

Maria Lucimar Pereira, nascida em 1890, que é indígena da etnia Kaxinawá, vai completar 130 anos no próximo dia 3 de setembro.

O ex-deputado estadual e atual assessor político do governador Gladson Cameli foi quem publicou a informação em sua página no Facebook e lembrou que o Guinness Book precisa ser acionado para reconhecer a feijoense como a mulher mais velha do mundo.

FOTO: PELÉ SANTOS FEIJÓ/REDE SOCIAL