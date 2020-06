Acre passa dos 200 mortos por Covid-19; bebê de 6 meses é um dos óbitos

O Acre rompeu a barreira das 200 mortes por Covid-19. Com as 11 mortes confirmadas pelo boletim parcial da Secretaria Estadual de Saúde no início da tarde deste sábado, o número total de óbitos chegou a 201 pessoas.

De acordo com a Sesacre as novas vítimas fatais da doença são sete pessoas do sexo masculino e quatro do sexo feminino. Três são de Santa Rosa do Purus, Senador Guiomard e Assis Brasil. As demais são de Rio Branco. A idade das vítimas varia de 6 meses a 83 anos.

Já o número de casos também cresceu. Nas últimas 24 horas foram confirmadas mais 241 pessoas contaminadas. O número total de infectados subiu de 7.284 para 7.525 em todo o estado.